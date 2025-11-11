DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,21 -3,2%Nas23.477 -0,2%Bitcoin89.184 -2,7%Euro1,1590 +0,3%Öl65,07 +1,6%Gold4.115 ±-0,0%
ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

11.11.25 19:00 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

ADP: US-Privatsektor hat im Oktober Arbeitsplätze abgebaut

Der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) schätzt, dass der private US-Sektor in den vier Wochen bis zum 25. Oktober wöchentlich 11.250 Arbeitsplätze abgebaut hat. Diese Zahl ist die aktuellste Angabe aus einer neuen wöchentlichen ADP-Datenreihe, die die Veränderungen der Beschäftigung im privaten Sektor im Vergleich zum Vormonat schätzt.

Mersch: "Deutschland muss auf die Barrikaden gehen"

Das ehemalige EZB-Ratsmitglied Yves Mersch sieht das Risiko, dass sich nach der US-Notenbank auch die Europäische Zentralbank (EZB) Angriffen auf ihre Unabhängigkeit erwehren muss. "Der im Vorfeld der französischen Präsidentschaftswahl in den Umfragen führende Kandidat (Jordan) Bardella hat gesagt, dass man mit der EZB über die französischen Staatsschulden reden müsse", sagte Mersch in einer Risikomanagementkonferenz von Union Investment. Er fügte hinzu: "Deutschland muss auf die Barrikaden steigen, um die Verträge zu verteidigen."

Deutsche Firmen könnten Marktanteile in USA gewinnen

Deutsche Unternehmen werden nach Aussage von Christian Kopf, Head of Fixed Income and FX bei Union Investment, wahrscheinlich weniger als weithin angenommen unter den US-Einfuhrzöllen leiden. Kopf sagte in einer Risikomanagementkonferenz seines Hauses, zwar würden nun auf deren Waren 15 Prozent Zoll fällig, aber deutsche Unternehmen konkurrierten in den USA häufig mit chinesischen, deren Zölle viel höher besteuert würden. "Wenn es da so kommt wie angekündigt, dann werden deutsche Unternehmen Marktanteile gewinnen und nicht verlieren", sagte er.

