Villeroy: EZB darf keine politischen Maßnahmen ausschließen

Die Europäische Zentralbank sollte sich nach Einschätzung des Gouverneurs der Banque de France in den kommenden Sitzungen alle Optionen offenhalten und weitere Zinssenkungen nicht ausschließen. François Villeroy de Galhau sagte am Freitag zu Ökonomen, dass die Teilnehmer an den Finanzmärkten den Eindruck hätten, dass der Lockerungszyklus der EZB bei 2 Prozent werde.

US-Kern-PCE-Inflation sinkt im September unerwartet

Der Inflationsdruck in den USA hat im September wie erwartet etwas zugenommen, wobei die Kernteuerung unerwartet zurückging. Wie das Bureau of Economic Analyses (Bea) mitteilte, stieg der Preisindex der privaten Konsumausgaben (PCE-Deflator) gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent und lag um 2,8 (August: 2,7) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten Zuwachsraten von 0,3 bzw. 2,8 Prozent prognostiziert. Der Kern-PCE-Deflator erhöhte sich um 0,2 bzw. 2,8 (2,9) Prozent. Erwartet worden waren 0,2 bzw. 2,9 Prozent.

Stimmung der US-Verbraucher im Dezember verbessert

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Dezember stärker aufgehellt als erwartet. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA stieg bei der Umfrage zur Monatsmitte auf 53,3. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 52,0 erwartet. Bei der Umfrage Ende November lag er bei 51,1.

IG Metall: Rentenpaket müssen weitere Schritte folgen

Das vom Bundestag beschlossene Rentenpaket kann aus Sicht der IG Metall nur ein erster Schritt hin zu langfristig sichere und gerechten Renten sein. "Die beschlossene Verlängerung der Haltelinie verhindert einen schnellen Absturz beim Rentenniveau. Das nutzt nicht nur der Boomer-Generation, sondern auch Jüngeren. Bereits 2031 droht der Sinkflug bei künftigen Renten" sagte Sozialvorstand Hans-Jürgen Urban. Deutschland brauche eine langfristige Niveaustabilisierung, sonst werde die Rentenlücke größer.

+++ Konjunkturdaten +++

Kanada Nov Arbeitslosenquote 6,5% (Okt: 6,9%)

Kanada Nov Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,0%

Kanada Nov Beschäftigte +53.600 gg Okt

Kanada Nov Beschäftigte PROGNOSE: -5.000

December 05, 2025 13:00 ET (18:00 GMT)