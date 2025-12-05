DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,92 -5,4%Nas23.581 +0,3%Bitcoin76.660 -3,2%Euro1,1644 ±-0,0%Öl63,77 +0,6%Gold4.213 +0,1%
Hornbach Holding macht weniger Geschäft als erwartet und wird skeptischer

05.12.25 19:36 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HORNBACH Holding
86,70 EUR -3,10 EUR -3,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BORNHEIM/PFALZ (dpa-AFX) - Die Hornbach Holding (HORNBACH) hat im dritten Quartal weniger Geschäft machen können als gedacht und wird bei der Ergebnisprognose etwas vorsichtiger. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern im Geschäftsjahr 2025/26 dürfte zwar weiter auf Vorjahresniveau liegen und damit in einem Korridor von minus bis plus 5 Prozent um 269,5 Millionen Euro, wie das SDAX-Unternehmen am Freitagabend in Bornheim (Pfalz) mitteilte. Die obere Hälfte der Spanne sei aus heutiger Sicht nicht ausgeschlossen, aber auch nicht mehr das wahrscheinlichste Szenario, hieß es nun. Der Umsatz soll nach wie vor auf oder leicht über dem Vorjahresniveau von 6,2 Milliarden Euro landen. Die Aktie fiel nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um über fünf Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss.

Im dritten Geschäftsquartal (Ende November) stieg der Umsatz vorläufigen Zahlen zufolge um 2,2 Prozent auf 1,54 Milliarden Euro und fiel damit nach Unternehmensangaben schwächer als erwartet aus. Damit konnten gestiegene Kosten auch nicht vollständig kompensiert werden. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern sank um 21 Prozent auf 27,3 Millionen Euro./men/tih

