Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

S&P Global: US-Service-PMI etwas niedriger als erwartet

DOW JONES--Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche ist laut einer Umfrage von S&P Global im Dezember langsamer als im Vormonat gewachsen. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex schwächte sich ab auf 52,5 von 54,1 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 53,0 vorhergesagt. Vorläufig war für Dezember ein Wert von 52,9 ermittelt worden. Auch insgesamt ist die US-Wirtschaft im Dezember langsamer gewachsen. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 52,7 von 54,2 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Deutsche HVPI-Inflation fällt im Dezember deutlich

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Dezember weitaus deutlicher als erwartet abgenommen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent und lag nur noch um 2,0 (November: 2,6) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg um 0,5 Prozent und eine Jahresteuerungsrate von 2,4 Prozent prognostiziert. Der nationale deutsche Verbraucherpreisindex stagnierte auf Monatssicht und stieg auf Jahressicht um 1,8 (2,3) Prozent. Erwartet worden waren ein monatlicher Preisanstieg um 0,2 Prozent und eine Jahresteuerung von 2,0 Prozent.

Pkw-Produktion in Deutschland steigt im Dezember kräftig

Die Pkw-Produktion in Deutschland hat zum Jahresausklang kräftig angezogen. Wie der Verband der Automobilindustrie (VDA) mitteilte, stieg die Pkw-Inlandsproduktion im Dezember um 17 Prozent auf 263.500 Pkw. Der VDA gab allerdings zu bedenken, dass der Vorjahresmonat äußert schwach war mit dem niedrigsten Dezember-Wert seit der Wiedervereinigung. Zudem habe der Dezember 2025 einen Arbeitstag mehr gehabt als der Dezember 2024.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 5 Wochen Dez +6,8% gg Vorjahr

January 06, 2026 13:00 ET (18:00 GMT)