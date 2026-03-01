Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

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Trump fordert US-Notenbank zu sofortiger Zinssenkung auf

Die Federal Reserve soll nach dem Wunsch von US-Präsident Donald Trump "sofort" die Zinsen senken. Er forderte Chairman Jerome Powell auf, eine Sondersitzung zur Senkung der Zinsen einzuberufen. "Was wäre ein besserer Zeitpunkt, um die Zinssätze zu senken, als jetzt? Ein Drittklässler wüsste das", sagte der Präsident. Die Fed beginnt ihre zweitägige März-Sitzung am Dienstag und wird ihre Entscheidung über die Zinssätze am Mittwoch um 19:00 Uhr MEZ bekannt geben.

Bessent: Hilfe beim Schutz der Straße von Hormus ist in Chinas Interesse

Forderungen der US-Regierung, dass China sich beim Schutz der Schifffahrt durch die Straße von Hormus engagiert, sind aus Sicht von US-Finanzminister Scott Bessent nicht der Grund für eine mögliche Verschiebung des geplanten Gipfeltreffens zwischen dem chinesischen Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump. Bessent sagte mit Blick auf China: "Es liegt offensichtlich in ihrem Interesse, genau dies zu tun."

USA und China verhandelten über seltene Erden, Agrarexporte und Zölle

Regierungsvertreter der USA und Chinas haben in Paris zwei Tage lang über Handelsthemen gesprochen. Erörtert worden seien dabei auch Chinas Exportkontrollen für Seltene Erden, sagte der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer.

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US-Industrieproduktion im Februar gestiegen

Die Industrie in den USA hat im Februar ihre Produktion hochgefahren. Sie erhöhte sich im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent, wie die Federal Reserve mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Zunahme um 0,1 Prozent prognostiziert. Die Industrieproduktion war im vorangegangen Monat nach bestätigten Angaben unverändert geblieben. Im Jahresvergleich wurde im Februar 1,4 Prozent mehr produziert.

New Yorker Konjunkturindex fällt im März in den negativen Bereich

Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York ist im März stärker gesunken als erwartet. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts verringerte sich auf minus 0,2 Punkt. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Rückgang auf plus 3,9 prognostiziert. Im Vormonat hatte der Index bei plus 7,1 gelegen.

Markterwartung einer BeE- Zinserhöhung scheint verfrüht

Dass die Märkte eine mögliche Zinserhöhung durch die Bank of England (BoE) in den kommenden Monaten einpreisen, erscheint verfrüht, schreibt Enrique Diaz-Alvarez von Ebury in einer Research Note. Die Einpreisung am Markt erscheine zu früh, "da es noch nicht klar ist, ob der Anstieg der Energiepreise ausreichen wird, um Zweitrundeneffekte auszulösen oder die Inflationserwartungen wesentlich zu entankern", so Diaz-Alvarez. Die Geldmärkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 60 Prozent für eine Zinserhöhung der Bank of England im Dezember ein, wie aus Daten von LSEG hervorgeht. Steigende Energiekosten haben die Inflationssorgen wiederbelebt.

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Indische LPG-Tanker passieren die Straße von Hormus

Zwei unter indischer Flagge fahrende Tanker haben die Straße von Hormus sicher passiert und werden in Kürze in Indien eintreffen, wie ein hochrangiger indischer Schifffahrtsbeamter mitteilte. Dies ist eine seltene Durchfahrt durch diese Wasserstraße, die für die weltweite Schifffahrt zu einer echten Herausforderung geworden ist. Eines der Schiffe, die "Shivalik", werde am Montag die indische Küste erreichen, sagte Rajesh Kumar Sinha, während die "Nanda Devi" am nächsten Tag anlegen werde. Die Tanker, die beide LPG transportieren, hätten die Meerenge am frühen Samstagmorgen durchquert, sagte er. "Schiffe der indischen Marine haben die Schiffe nicht durch den Hormuz-Kanal eskortiert", erklärte eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

Weißes Haus: Trumps China-Reise ist nicht in Gefahr

Das bevorstehende Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping in Peking ist nach Angaben des Weißen Hauses nicht in Gefahr, könnte sich jedoch verzögern, da er die Kriegslage im Auge behalte. Die Reise soll Ende März beginnen. "Ich weiß, dass Präsident Trump sich auf die Reise freut. Es ist wirklich nur eine Frage des Zeitpunkts", sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, in einer Fox-Sendung.

+++ Konjunkturdaten +++

Kanada Feb Verbraucherpreise +1,8% gg Vorjahr

Kanada Feb Verbraucherpreise PROGNOSE: +1,9% gg Vorjahr

Kanada Feb Verbraucherpreise +0,5% gg Vm

Kanada Feb Verbraucherpreise +1,8% gg Vorjahr

US/NAHB-Hausmarktindex März 38 (Feb rev: 37)

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 16, 2026 14:00 ET (18:00 GMT)