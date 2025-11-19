DAX23.214 +0,2%Est505.536 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,44 -2,8%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.100 -1,3%Euro1,1588 +0,1%Öl62,94 -2,9%Gold4.108 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens 723610 RENK RENK73 Tesla A1CX3T SAP 716460 Deutsche Bank 514000 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX stabilisiert sich -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- Rheinmetall, TKMS, Fraport, DroneShield, Plug Power, Xiaomi im Fokus
Top News
SMA Solar-Aktie mit Rally nach Kaufempfehlung und hohen Kursziel SMA Solar-Aktie mit Rally nach Kaufempfehlung und hohen Kursziel
Olema Pharmaceuticals: Wachsende Hoffnung auf neue Optionen für resistente Tumoren Olema Pharmaceuticals: Wachsende Hoffnung auf neue Optionen für resistente Tumoren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.

ÜBERBLICK am Mittwoch/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

19.11.25 13:29 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Wer­bung

Euroraum-Inflationsdruck sinkt wie erwartet leicht

Der Inflationsdruck im Euroraum hat im Oktober wie erwartet leicht abgenommen. Wie Eurostat in zweiter Veröffentlichung mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent und lagen nur noch um 2,1 (September: 2,2) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak) erhöhten sich um 0,3 auf Monats- und 2,4 (2,4) Prozent auf Jahressicht. Die Ergebnisse der Vorabschätzung vom 31. Oktober wurden damit wie erwartet bestätigt.

EZB: Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss steigt im September leicht

Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums ist im September leicht gestiegen. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) betrug der Aktivsaldo saisonbereinigt 23 (Vormonat revidiert: 22) Milliarden Euro. Vorläufig war für August ein Überschuss von nur 12 Milliarden Euro gemeldet worden. In der Handelsbilanz ergab sich ein Überschuss von 30 (25) Milliarden Euro, wobei die Exporte auf 239 (233) Milliarden Euro stiegen und die Importe auf 209 (208) Milliarden Euro.

China verhängt Einfuhrverbot für japanische Meeresfrüchte

China hat nach eigenen Angaben die Einfuhr japanischer Meeresfrüchte gestoppt. Die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, sagte, das chinesische Außenministerium habe am Mittwoch erklärt, dass diese Maßnahme auf das Versäumnis Tokios zurückzuführen sei, die versprochenen Sicherheitsdokumente vorzulegen, aber auch auf die verschärften politischen Spannungen. "Ich möchte auch betonen, dass in letzter Zeit die rückschrittlichen Handlungen und fehlerhaften Äußerungen der japanischen Premierministerin Sanae Takaichi zu wichtigen Themen wie Taiwan eine starke öffentliche Empörung in der chinesischen Bevölkerung hervorgerufen haben", sagte Mao. "Unter den gegenwärtigen Umständen hätten japanische Meeresprodukte, selbst wenn sie nach China exportiert würden, keinen Markt."

Wer­bung

EZB teilt bei 7-tägigem Dollar-Tender 38,5 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen drei Banken 38,5 Millionen US-Dollar zugeteilt. Beim vorherigen Geschäft hatten zwei Banken eine Summe von 33,5 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 4,14 (zuvor: 4,13) Prozent. 2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern.

Rohstahlerzeugung in Deutschland auch im Oktober rückläufig

Die Rohstahlproduktion in Deutschland bleibt weiter schwach. Wie die Wirtschaftsvereinigung Stahl mitteilte, sank die Produktion im vergangenen Monat um 3,0 Prozent auf 3,1 Millionen Tonnen. Für die ersten neun Monate stand damit ein Rückgang von fast 10 Prozent zu Buche. Die Rohstahlerzeugung werde auch 2025 auf Rezessionsniveau enden, erklärte der Branchenverband. Schon 2024 war ein äußerst schwaches Stahljahr gewesen.

US/MBA Market Index Woche per 14. Nov -5,2% auf 316,9 (Vorwoche: 334,2)

US/MBA Purchase Index Woche per 14. Nov -2,3% auf 168,7 (Vorwoche: 172,7)

Wer­bung

US/MBA Refinance Index Woche per 14. Nov -7,3% auf 1.156,8 (Vorwoche: 1.247,5)

Indonesiens Zentralbank belässt Leitzins (Reposatz) unverändert bei 4,75%

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab

(END) Dow Jones Newswires

November 19, 2025 07:30 ET (12:30 GMT)