Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Wer­bung Wer­bung

GfK: Konsumklima startet schwach ins Jahr

Die Verbraucherstimmung in Deutschland beginnt das neue Jahr mit einem Fehlstart. Sowohl die Konjunktur- und Einkommenserwartungen wie auch die Anschaffungsneigung müssen Einbußen hinnehmen. Das von GfK und NIM ermittelte Konsumklima fällt in der Prognose für Februar um 1,0 Punkte auf minus 22,4 Zähler. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Wert von minus 21,8 Zählern erwartet.

Spitzenverbände der Wirtschaft fordern Kehrtwende in der Politik

Die Präsidenten der vier Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft, Reiner Dulger (BDA), Peter Leibinger (BDI), Peter Adrian (DIHK) und Jörg Dittrich (ZDH), sehen die deutsche Wirtschaft in einer Notsituation und fordern von der nächsten Bundesregierung eine Kehrtwende in der Steuer-, Sozial- und Energiepolitik. Das berichtet die Bild-Zeitung unter Berufung auf einen gemeinsamen Aufruf der vier Präsidenten an Bundesregierung und Opposition.

Wer­bung Wer­bung

US-Außenministerium hebt Aussetzung der Auslandshilfe teilweise auf

Die Trump-Administration hat ihre Anordnung, fast die gesamte Auslandshilfe auszusetzen, teilweise zurückgenommen und will nun "lebensrettende Kernprogramme" ausnehmen, die Medikamente, medizinische Versorgung, Nahrungsmittel und Unterkünfte umfassen, wie aus einem Memo von US-Außenminister Marco Rubio hervorgeht. In einer Richtlinie des Außenministeriums vom 24. Januar war eine weitgehende Aussetzung der Auslandshilfe angeordnet worden. Die Behörde wollte eine dreimonatige Überprüfung der Hilfsprogramme durchführen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab

(END) Dow Jones Newswires

January 29, 2025 03:00 ET (08:00 GMT)