Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Geschäftsaktivität in Chinas Servicesektor wächst langsamer

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Dezember verlangsamt. Der von RatingDog und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 52,0 (November: 52,1) Punkte. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im Dezember auf 49,7 (Vormonat: 49,5) Punkte gestiegen. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

Opec+ will Produktion im Februar und März unverändert lassen

Die acht Opec+-Länder Saudi-Arabien, Russland, der Irak, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait, Kasachstan, Algerien und der Oman haben ihre Entscheidung vom 2. November 2025 bekräftigt, Förderanhebungen im Februar und März 2026 aufgrund saisonaler Faktoren auszusetzen. Wie es in einer auf der Website der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) veröffentlichten Mitteilung heißt, könnte die früher beschlossene Kürzung der täglichen Produktionsmenge von 1,65 Millionen Barrel in Abhängigkeit von den Marktbedingungen und in schrittweiser Form teilweise oder vollständig rückgängig gemacht werden. Die Länder wollten die Marktbedingungen weiterhin genau beobachten und bewerten. Die nächste Beratung der Opec+ soll am 1. Februar 2026 stattfinden.

Trump: USA "benötigen" Kontrolle über Grönland

US-Präsident Trump hat nach der Verhaftung des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro deutlich gemacht, dass er auch die Kontrolle über Grönland übernehmen will. "Wir brauchen Grönland aus Sicht der nationalen Sicherheit, und die Europäische Union braucht dafür uns, und das wissen sie auch", sagte er Reportern an Bord des Regierungsflugzeugs Air Force One. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen wies diese Idee allerdings deutlich zurück. "Ich muss dies den Vereinigten Staaten ganz direkt sagen: Es macht absolut keinen Sinn, darüber zu sprechen, dass es für die USA notwendig sei, Grönland zu übernehmen", sagte Frederiksen in einer Erklärung am Sonntag. "Die Vereinigten Staaten haben kein Recht, eines der drei Länder autonomen Königreichs Dänemark zu annektieren."

Rodriguez strebt "ausgewogene und respektvolle" Beziehungen zu USA an

Nach der Entmachtung und Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro hat die Vizepräsidentin Delcy Rodriguez geschäftsführend die Führung des Landes übernommen und am Sonntagabend sanftere Töne gegenüber den Vereinigten Staaten angeschlagen. Sie sagte, die Nation suche nach der Verhaftung von Präsident Maduro Frieden und Dialog. "Wir priorisieren den Übergang zu ausgewogenen und respektvollen internationalen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Venezuela sowie zwischen Venezuela und anderen Ländern in der Region, die auf souveräner Gleichheit und Nichteinmischung beruhen", so Rodriguez in einer Erklärung.

USA arbeiten an Übergangsregierung für Venezuela

Nach den Militärschlägen gegen Venezuela und der Gefangennahme von Machthaber Nicolas Maduro wollen die USA eine Übergangsregierung in dem südamerikanischen Land installieren. Diese soll die angeschlagene Ölindustrie reparieren und ein Land stabilisieren. Die US-Militäroperation zur Absetzung Maduros sei schnell, präzise und mit Entschiedenheit abgelaufen, aber was als Nächstes komme, sei voller Risiken und berge das Potenzial für Fehler, sagten aktuelle und ehemalige US-Vertreter.

Paulson sieht Spielraum für Fed-Zinssenkungen "später im Jahr"

Die Präsidentin der US-Federal Reserve Bank of Philadelphia, Anna Paulson, hält weitere Zinssenkungen der US-Notenbank bei einer abkühlenden Inflation für möglich - deutete jedoch an, dass zusätzliche Schritte nicht unmittelbar bevorstehen dürften. Paulson, die in ihr erstes Jahr als stimmberechtigtes Mitglied im Offenmarktausschuss der Fed geht, sagte am Samstag in einer Rede in Philadelphia, sie sei vorsichtig optimistisch, dass der Preisauftrieb in den kommenden Monaten nachlassen. Das Zinsziel der Fed, das derzeit bei 3,50 bis 3,75 Prozent liege, sei immer noch "etwas restriktiv". Damit sei es hoch genug, um der Inflation entgegenzuwirken, was letztlich weitere Zinssenkungen ermöglichen könne.

Indonesien Kernverbraucherpreise Dez +2,38% gg Vorjahr (Nov: +2,36%)

Indonesien Exporte Nov 22,52 Mrd USD

Indonesien Importe Nov 19,86 Mrd USD

