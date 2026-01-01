Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Importpreise deuten im Dezember auf schwachen Preisdruck

Die Importpreise in Deutschland sind im Dezember gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, sank der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Minus von 2,3 registriert. Dies war der stärkste Rückgang gegenüber dem Vorjahresmonat seit März 2024. Ohne Berücksichtigung der Energiepreise lagen die Importpreise um 0,3 Prozent höher als im Vormonat. Binnen Jahresfrist ergab sich ein Minus von 0,3 Prozent.

Erwerbstätigkeit in Deutschland im Dezember leicht rückläufig

Die Erwerbstätigkeit in Deutschland ist im Dezember leicht zurückgegangen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren rund 45,9 Millionen Menschen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Das waren saisonbereinigt 5.000 Personen; 0,0 Prozent) weniger als im Vormonat. Von Mai bis November war die Erwerbstätigkeit um durchschnittlich je 11.000 Personen gegenüber dem Vormonat zurückgegangen.

Frankreichs Wirtschaft wächst im vierten Quartal um 0,2 Prozent

Die französische Wirtschaft ist im vierten Quartal 2025 wie erwartet gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) erhöhte sich um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die Statistikbehörde in einer ersten Veröffentlichung berichtete. Das entsprach den Prognosen von Volkswirten. Binnen Jahresfrist lag das BIP um 1,1 Prozent höher. Im Gesamtjahr 2025 wuchs die französische Wirtschaft so schwach wie seit 2020 nicht mehr, beeinträchtigt durch die Auswirkungen der US-Zölle, die die europäischen Volkswirtschaften belasteten. Das BIP erhöhte sich nur um 0,9 Prozent.

Österreichs Wirtschaft wächst im vierten Quartal leicht

Die österreichische Wirtschaft ist im vierten Quartal 2025 leicht gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) in einer ersten Schätzung berichtete. Im Jahresvergleich lag das BIP um 0,7 Prozent höher. Für das Gesamtjahr 2025 ergab sich auf Basis saison- und kalenderbereinigter Werte ein Wachstum von 0,6 Prozent.

Trump dürfte Kevin Warsh zum Fed-Chef ernennen - Kreise

Beratern von US-Präsident Donald Trump ist nach Angaben von informierten Personen mitgeteilt worden, dass der Präsident voraussichtlich Kevin Warsh, einen ehemaligen Insider der Zentralbank, der sich zu einem Kritiker gewandelt hat, zum Vorsitzenden der Federal Reserve ernennen wird. Trumps Wahl von Warsh würde eine monatelange interne Debatte zwischen dem Präsidenten und seinen wichtigsten Beratern darüber beenden, wer die Zentralbank leiten soll. Das Weiße Haus und Warsh reagierten nicht sofort auf Anfragen nach einer Stellungnahme.

US-Senat erzielt Einigung zur Abwendung eines längeren Shutdowns

Die US-Demokraten haben eine Vereinbarung mit dem Weißen Haus getroffen, um einen längeren Shutdown abzuwenden. Die Abgeordneten des Senats werden versuchen, diesen noch am Freitagabend zu verabschieden. Es ist unklar, wie schnell die Abgeordneten im Repräsentantenhaus über den Gesetzentwurf abstimmen können, da die Regierungsfinanzierung am Samstagmorgen um 0.01 Uhr (Ortszeit) ausläuft.

Trump droht mit Grounding kanadischer Flugzeuge und Zöllen

US-Präsident Donald Trump droht Kanada aus Verärgerung über die ausbleibende Jet-Zertifizierung des amerikanischen Herstellers Gulfstream Aerospace mit einem Entzug der Zulassung für kanadische Flugzeuge. Zudem brachte Trump zur Untermauerung seiner Forderung Strafzölle gegen Kanada ins Spiel. In einem Post auf Truth Social schrieb Trump, Washington werde den Flugzeugen des kanadischen Flugzeugbauers Bombardier "und allen in Kanada hergestellten Flugzeugen" ein Flugverbot erteilen.

Oberster Gerichtshof Panamas hält CK Hutchisons-Hafenrechte für verfassungswidrig

Der Oberste Gerichtshof von Panama hält die Hafenrechte von CK Hutchison für zwei Destinationen an beiden Enden des Panamakanals für verfassungswidrig. Panamas oberstes Gericht erklärte in einer Mitteilung, dass die CK Hutchison erteilten Lizenzbedingungen für den Betrieb der Häfen Balboa an der Pazifikküste und Cristóbal an der Atlantikseite nicht verfassungskonform seien. Dies ebnet den Weg für den Abzug des Unternehmens aus den Hafenanlagen. Die Entscheidung wurde in Washington und Peking aufmerksam verfolgt, der Fall ist geprägt von der geopolitischen Rivalität zwischen den USA und China.

Kuba verliert wichtigen Öllieferanten wegen US-Druck auf Mexiko

Die mexikanischen Ölexporte nach Kuba sind auf ein Rinnsal zusammengeschrumpft. US-Präsident Donald Trump erhöht den Druck auf die linke Regierung von Präsidentin Claudia Sheinbaum, ihre Unterstützung für das kommunistische Regime der Insel einzustellen. Trump erließ eine Exekutivanordnung, mit der er den nationalen Notstand erklärte. Dies erlaube ihm nach eigenen Angaben, neue Zölle gegen jedes Land zu verhängen, das Öl nach Kuba exportiere.

Inflation in Tokio kühlt im Januar ab - Neuer Datenpunkt für BoJ

Die Verbraucherpreisinflation in Tokio hat sich im Januar erneut abgekühlt und liefert der Bank of Japan (BoJ) einen neuen Datenpunkt bei der Abwägung des Zeitpunkts für ihre nächste Zinserhöhung . Inflationssignale haben an Bedeutung gewonnen, da die Yen-Schwäche ein Risiko für die Bemühungen der Zentralbank darstellt, ein gesundes, nachfragegesteuertes Preiswachstum zu generieren. Die Tokioter Zahlen, die oft landesweite Trends vorwegnehmen, zeigten zu Jahresbeginn 2026 einen nachlassenden Preisdruck.

Japans Industrieproduktion sinkt den zweiten Monat in Folge

Japans Industrieproduktion ist im Dezember den zweiten Monat in Folge gesunken und schließt das Jahr 2025 mit einer schwachen Tendenz ab. Wie aus am Freitag veröffentlichten Regierungsdaten hervorgeht, ging die Industrieproduktion im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent zurück, nachdem sie bereits im November um 2,7 Prozent gesunken war. Analysten hatten in einer Umfrage des Datenanbieters Quick mit einem stärkeren Rückgang von 0,4 Prozent gerechnet.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Privater Konsum Dez -0,6% gg Vm; -1,0% gg Vj

Schweden Dez Einzelhandelsumsatz -0,7% gg Vormonat

Schweden Dez Einzelhandelsumsatz +1,5% gg Vorjahr

Japan/Einzelhandelsumsatz Dez -0,9% gg Vorjahr

Japan/Einzelhandelsumsatz Supermärkte Dez -0,1% gg Vj

