Ukraine und Russland tauschen weitere Kriegsgefangene

06.03.26 12:50 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Innerhalb von zwei Tagen haben die Ukraine und Russland zum zweiten Mal Kriegsgefangene ausgetauscht. "Weitere 300 Verteidiger kehren aus der russischen Gefangenschaft zurück", schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Telegram. Russland habe ebenfalls zwei ukrainische Zivilisten übergeben. Die zwischen 26 und 60 Jahre alten Militärs sind demnach zum Teil seit 2022 in Kriegsgefangenschaft gewesen.

Das russische Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte den Vorgang. Die 300 von der Ukraine erhaltenen russischen Soldaten seien derzeit in Belarus und würden anschließend nach Russland gebracht. Tags zuvor hatte der russische Chefunterhändler Wladimir Medinski einen Austausch von jeweils 500 Kriegsgefangenen in zwei Etappen angekündigt. In der ersten Etappe hatten beide Seiten am Donnerstag je 200 gefangene eigene Soldaten zurückerhalten. Dieser Austausch wurde übereinstimmenden Angaben nach von den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten vermittelt. Kiew und Moskau hatten sich auf den Austausch im Februar im schweizerischen Genf geeinigt./ast/DP/stk