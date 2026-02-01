DAX24.442 -0,7%Est505.917 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6400 -8,4%Nas22.701 -0,9%Bitcoin57.624 -7,1%Euro1,1792 -0,1%Öl67,34 -2,3%Gold4.851 -2,3%
Ukrainisch-russische Verhandlungen in Abu Dhabi beendet

05.02.26 17:20 Uhr

ABU DHABI (dpa-AFX) - Die von den USA vermittelten zweitägigen ukrainisch-russischen Friedensgespräche in den Vereinigten Arabischen Emiraten sind nach ukrainischen Medienberichten zu Ende. "Es wird später eine Erklärung geben", teilte die Sprecherin des ukrainischen Nationalen Sicherheitsrates Diana Dawitjan Journalisten mit.

Parallel dazu kündigte der ukrainische Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj auf einer Pressekonferenz in Kiew eine baldige Fortsetzung der Gespräche an. Auch er machte keine Angaben zu möglichen Ergebnissen. Zuvor war ein bereits vorher vereinbarter Gefangenenaustausch zwischen den Kriegsparteien abgewickelt worden.

Die Ukraine wehrt sich seit knapp vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. Washington drängt beide Seiten seit Monaten zu einer Friedenslösung. Nach mehreren Verhandlungsrunden versuchen Unterhändler aller Seiten Optimismus zu verbreiten. Hauptstreitpunkt sind jedoch weiter russische Gebietsforderungen gegenüber dem Nachbarland./ast/DP/jha