Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty schiebt sich am Mittwochabend vor

Die Aktie von Ulta Beauty zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Ulta Beauty-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 555,09 USD.

Die Ulta Beauty-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:02 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 555,09 USD. In der Spitze gewann die Ulta Beauty-Aktie bis auf 555,09 USD. Mit einem Wert von 546,77 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 55.383 Ulta Beauty-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 555,09 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ulta Beauty-Aktie somit 0,00 Prozent niedriger. Am 14.03.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 309,02 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 44,33 Prozent könnte die Ulta Beauty-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Ulta Beauty-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 28.08.2025 äußerte sich Ulta Beauty zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,78 USD. Im Vorjahresviertel hatte Ulta Beauty 5,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ulta Beauty in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,79 Mrd. USD im Vergleich zu 2,55 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Von Analysten wird erwartet, dass Ulta Beauty im Jahr 2026 24,42 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

