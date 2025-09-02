DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,83 +3,8%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.565 +2,6%Euro1,1642 ±-0,0%Öl69,16 +1,5%Gold3.534 +1,6%
Index-Performance im Fokus

S&P 500 aktuell: S&P 500 sackt zum Ende des Dienstagshandels ab

02.09.25 22:32 Uhr
S&P 500 aktuell: S&P 500 sackt zum Ende des Dienstagshandels ab | finanzen.net

Der S&P 500 notierte letztendlich im Minus.

Werte in diesem Artikel
Der S&P 500 bewegte sich im NYSE-Handel zum Handelsende um 0,69 Prozent tiefer bei 6.415,54 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 50,109 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1,20 Prozent auf 6.382,48 Punkte an der Kurstafel, nach 6.460,26 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6.360,58 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 6.416,54 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wies der S&P 500 6.238,01 Punkte auf. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 02.06.2025, bei 5.935,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, betrug der S&P 500-Kurs 5.648,40 Punkte.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 9,32 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 6.508,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.835,04 Zählern markiert.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Ulta Beauty (+ 8,08 Prozent auf 532,52 USD), Biogen (+ 5,60 Prozent auf 139,63 USD), Ralph Lauren A (+ 4,75 Prozent auf 311,02 USD), Home Depot (+ 3,96 Prozent auf 348,25 EUR) und Take Two (+ 3,29 Prozent auf 240,95 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil The Kraft Heinz Company (-6,97 Prozent auf 26,02 USD), TransDigm Group (-6,72 Prozent auf 1.304,88 USD), Constellation Brands A (-6,60 Prozent auf 151,26 USD), Albemarle (-6,34 Prozent auf 79,54 USD) und Equifax (-4,98 Prozent auf 234,03 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 55.501.410 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 3,631 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Im S&P 500 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die First Republic Bank-Aktie mit 1.200,00 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

