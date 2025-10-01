Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Mittwochnachmittag mit KursVerlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Ulta Beauty nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 542,95 USD.

Um 15:45 Uhr rutschte die Ulta Beauty-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 542,95 USD ab. Das Tagestief markierte die Ulta Beauty-Aktie bei 541,94 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 546,77 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 15.275 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 554,10 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 2,05 Prozent könnte die Ulta Beauty-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 309,02 USD fiel das Papier am 14.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 43,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Ulta Beauty-Aktie.

Ulta Beauty ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 5,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2,79 Mrd. USD gegenüber 2,55 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Ulta Beauty-Gewinn in Höhe von 24,42 USD je Aktie aus.

