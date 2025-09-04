Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Freitagnachmittag mit Einbußen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Ulta Beauty. Das Papier von Ulta Beauty befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,5 Prozent auf 521,62 USD ab.

Der Ulta Beauty-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:48 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 521,62 USD. Die Ulta Beauty-Aktie sank bis auf 521,62 USD. Bei 529,87 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.751 Ulta Beauty-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (539,00 USD) erklomm das Papier am 04.09.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,33 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.03.2025 (309,02 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ulta Beauty-Aktie 68,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Ulta Beauty-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 28.08.2025 hat Ulta Beauty in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 5,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,79 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,55 Mrd. USD in den Büchern standen.

Von Analysten wird erwartet, dass Ulta Beauty im Jahr 2026 24,36 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

