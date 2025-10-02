Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty tritt am Donnerstagabend auf der Stelle

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagabend die Aktie von Ulta Beauty. Mit einem Wert von 556,19 USD bewegte sich die Ulta Beauty-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 20:07 Uhr bei der Ulta Beauty-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 556,19 USD. In der Spitze legte die Ulta Beauty-Aktie bis auf 556,66 USD zu. In der Spitze fiel die Ulta Beauty-Aktie bis auf 552,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 553,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ulta Beauty-Aktien beläuft sich auf 35.626 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2025 bei 559,22 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ulta Beauty-Aktie mit einem Kursplus von 0,54 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 309,02 USD. Dieser Wert wurde am 14.03.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ulta Beauty-Aktie derzeit noch 44,44 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Ulta Beauty-Aktie.

Ulta Beauty gewährte am 28.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 5,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ulta Beauty in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,79 Mrd. USD im Vergleich zu 2,55 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

In der Ulta Beauty-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 24,43 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

