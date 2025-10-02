Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Ulta Beauty zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Ulta Beauty-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 556,66 USD.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,1 Prozent auf 556,66 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Ulta Beauty-Aktie bei 556,66 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 553,00 USD. Der Tagesumsatz der Ulta Beauty-Aktie belief sich zuletzt auf 8.039 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.10.2025 auf bis zu 559,22 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 14.03.2025 Kursverluste bis auf 309,02 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Ulta Beauty-Aktie liegt somit 80,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Ulta Beauty-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 28.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,78 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ulta Beauty ein EPS von 5,30 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 2,79 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,55 Mrd. USD umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass Ulta Beauty im Jahr 2026 24,43 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

