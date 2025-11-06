Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Nachmittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Ulta Beauty. Die Ulta Beauty-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 517,39 USD nach.
Werte in diesem Artikel
Die Ulta Beauty-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,8 Prozent auf 517,39 USD nach. Die Abwärtsbewegung der Ulta Beauty-Aktie ging bis auf 511,02 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 512,53 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.725 Ulta Beauty-Aktien.
Bei 572,11 USD erreichte der Titel am 09.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ulta Beauty-Aktie mit einem Kursplus von 10,58 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.03.2025 (309,02 USD). Abschläge von 40,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für Ulta Beauty-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.
Ulta Beauty veröffentlichte am 28.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,55 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,79 Mrd. USD ausgewiesen.
Von Analysten wird erwartet, dass Ulta Beauty im Jahr 2026 24,49 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Ulta Beauty-Aktie
S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer
Börse New York in Grün: S&P 500 letztendlich im Aufwind
Freitagshandel in New York: S&P 500 mit positivem Vorzeichen
Übrigens: Ulta Beauty und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ulta Beauty
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ulta Beauty
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Nachrichten zu Ulta Beauty Inc Registered Shs
Analysen zu Ulta Beauty Inc Registered Shs
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.08.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|30.08.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|15.03.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|01.10.2018
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|25.05.2018
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.08.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|30.08.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|15.03.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|01.10.2018
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|25.05.2018
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.03.2017
|Ulta Salon CosmeticsFragrance Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.02.2017
|Ulta Salon CosmeticsFragrance Hold
|Loop Capital
|27.05.2016
|Ulta Salon CosmeticsFragrance Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.04.2016
|Ulta Salon CosmeticsFragrance Hold
|BB&T Capital Markets
|11.03.2016
|Ulta Salon CosmeticsFragrance Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ulta Beauty Inc Registered Shs nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen