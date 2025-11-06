Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Nachmittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Ulta Beauty. Die Ulta Beauty-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 517,39 USD nach.

Die Ulta Beauty-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,8 Prozent auf 517,39 USD nach. Die Abwärtsbewegung der Ulta Beauty-Aktie ging bis auf 511,02 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 512,53 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.725 Ulta Beauty-Aktien.

Bei 572,11 USD erreichte der Titel am 09.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ulta Beauty-Aktie mit einem Kursplus von 10,58 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.03.2025 (309,02 USD). Abschläge von 40,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Ulta Beauty-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Ulta Beauty veröffentlichte am 28.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,55 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,79 Mrd. USD ausgewiesen.

Von Analysten wird erwartet, dass Ulta Beauty im Jahr 2026 24,49 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

