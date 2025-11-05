Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Nachmittag nahezu unverändert
Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Ulta Beauty. Zum Vortag unverändert notierte die Ulta Beauty-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 517,00 USD.
Anleger zeigten sich um 15:51 Uhr bei der Ulta Beauty-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 517,00 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Ulta Beauty-Aktie bei 517,64 USD. Das Tagestief markierte die Ulta Beauty-Aktie bei 514,22 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 516,61 USD. Bisher wurden heute 5.856 Ulta Beauty-Aktien gehandelt.
Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 572,11 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 309,02 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.03.2025). Abschläge von 40,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für Ulta Beauty-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ulta Beauty am 28.08.2025. Das EPS wurde auf 5,78 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,30 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,79 Mrd. USD – ein Plus von 9,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ulta Beauty 2,55 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Experten taxieren den Ulta Beauty-Gewinn für das Jahr 2026 auf 24,49 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Analysen zu Ulta Beauty Inc Registered Shs
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.08.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|30.08.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|15.03.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|01.10.2018
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|25.05.2018
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
