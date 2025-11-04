Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Dienstagabend mit positiven Vorzeichen

Ulta Beauty im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Ulta Beauty. Das Papier von Ulta Beauty konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,1 Prozent auf 517,96 USD.

Um 20:08 Uhr wies die Ulta Beauty-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 517,96 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Ulta Beauty-Aktie bei 519,51 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 517,43 USD. Bisher wurden via NASDAQ 34.129 Ulta Beauty-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 572,11 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 309,02 USD. Dieser Wert wurde am 14.03.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ulta Beauty-Aktie.

Für Ulta Beauty-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Ulta Beauty veröffentlichte am 28.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,78 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ulta Beauty ein EPS von 5,30 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,26 Prozent auf 2,79 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,55 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

In der Ulta Beauty-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 24,49 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

