DAX24.124 +0,7%Est505.677 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,46 -3,0%Nas23.806 +0,3%Bitcoin92.489 -3,6%Euro1,1514 -0,2%Öl64,47 -0,9%Gold4.019 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Humanoid Global A41B76 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX höher -- US-Börsen uneins -- Berkshire Hathaway mit mehr Gewinn -- OpenAI sichert sich Rechenleistung von Amazon -- Rheinmetall, BioNTech, Palantir im Fokus
Top News
Eni-Aktie steigt: Gemeinsame Öl- und Gasexploration mit Petronas Eni-Aktie steigt: Gemeinsame Öl- und Gasexploration mit Petronas
Nach schwacher Vorwoche: DAX mit klarem Anstieg über 24.000-Punkte-Marke Nach schwacher Vorwoche: DAX mit klarem Anstieg über 24.000-Punkte-Marke
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
Aktienkurs aktuell

Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Montagnachmittag stärker

03.11.25 16:08 Uhr
Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Montagnachmittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Ulta Beauty. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 520,69 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ulta Beauty Inc Registered Shs
448,70 EUR 9,00 EUR 2,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Ulta Beauty-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 520,69 USD. Die Ulta Beauty-Aktie zog in der Spitze bis auf 522,00 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 520,07 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.182 Ulta Beauty-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 572,11 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Ulta Beauty-Aktie liegt somit 8,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 309,02 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.03.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Ulta Beauty-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 28.08.2025 hat Ulta Beauty die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,78 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ulta Beauty ein EPS von 5,30 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,26 Prozent auf 2,79 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,55 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ulta Beauty einen Gewinn von 24,49 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ulta Beauty-Aktie

S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Börse New York in Grün: S&P 500 letztendlich im Aufwind

Freitagshandel in New York: S&P 500 mit positivem Vorzeichen

In eigener Sache

Übrigens: Ulta Beauty und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ulta Beauty

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ulta Beauty

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ulta Beauty Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Ulta Beauty Inc Registered Shs

DatumRatingAnalyst
30.08.2019Ulta Beauty OutperformOppenheimer & Co. Inc.
30.08.2019Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
15.03.2019Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
01.10.2018Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
25.05.2018Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
30.08.2019Ulta Beauty OutperformOppenheimer & Co. Inc.
30.08.2019Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
15.03.2019Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
01.10.2018Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
25.05.2018Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
13.03.2017Ulta Salon CosmeticsFragrance Sector PerformRBC Capital Markets
09.02.2017Ulta Salon CosmeticsFragrance HoldLoop Capital
27.05.2016Ulta Salon CosmeticsFragrance Sector PerformRBC Capital Markets
20.04.2016Ulta Salon CosmeticsFragrance HoldBB&T Capital Markets
11.03.2016Ulta Salon CosmeticsFragrance HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ulta Beauty Inc Registered Shs nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen