Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Montagnachmittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Ulta Beauty. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 520,69 USD zu.

Die Ulta Beauty-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 520,69 USD. Die Ulta Beauty-Aktie zog in der Spitze bis auf 522,00 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 520,07 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.182 Ulta Beauty-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 572,11 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Ulta Beauty-Aktie liegt somit 8,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 309,02 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.03.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Ulta Beauty-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 28.08.2025 hat Ulta Beauty die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,78 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ulta Beauty ein EPS von 5,30 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,26 Prozent auf 2,79 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,55 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ulta Beauty einen Gewinn von 24,49 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

