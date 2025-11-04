Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Ulta Beauty am Dienstagnachmittag ins Minus

Ulta Beauty im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Ulta Beauty. Die Ulta Beauty-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 516,00 USD ab.

Die Ulta Beauty-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:49 Uhr um 0,3 Prozent auf 516,00 USD nach. Die Ulta Beauty-Aktie sank bis auf 514,93 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 517,43 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ulta Beauty-Aktien beläuft sich auf 5.077 Stück.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 572,11 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 10,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.03.2025 (309,02 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Ulta Beauty-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ulta Beauty am 28.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,55 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,79 Mrd. USD ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 24,49 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

