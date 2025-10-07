Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty fällt am Dienstagabend

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Ulta Beauty-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Minus bei 554,93 USD.

Die Ulta Beauty-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 554,93 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Ulta Beauty-Aktie ging bis auf 554,86 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 567,99 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 60.776 Ulta Beauty-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2025 auf bis zu 567,99 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.03.2025 bei 309,02 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Ulta Beauty-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Ulta Beauty am 28.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 5,78 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ulta Beauty 5,30 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,79 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,55 Mrd. USD in den Büchern standen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ulta Beauty-Aktie in Höhe von 24,46 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ulta Beauty-Aktie

S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Börse New York in Grün: S&P 500 letztendlich im Aufwind

Freitagshandel in New York: S&P 500 mit positivem Vorzeichen