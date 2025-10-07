Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Ulta Beauty befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,5 Prozent auf 564,31 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Ulta Beauty-Aktie musste um 15:50 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 564,31 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Ulta Beauty-Aktie bis auf 563,98 USD. Bei 567,99 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 6.635 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.
Am 07.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 567,99 USD an. 0,65 Prozent Plus fehlen der Ulta Beauty-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 14.03.2025 auf bis zu 309,02 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Ulta Beauty-Aktie damit 82,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Ulta Beauty-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.
Am 28.08.2025 äußerte sich Ulta Beauty zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,78 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,30 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 2,79 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,55 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ulta Beauty-Aktie in Höhe von 24,46 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.net
