Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Ulta Beauty-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Das Papier von Ulta Beauty konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 517,80 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Ulta Beauty-Aktie bisher bei 517,99 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 517,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 5.429 Ulta Beauty-Aktien.

Am 04.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 539,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ulta Beauty-Aktie mit einem Kursplus von 4,09 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.03.2025 bei 309,02 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ulta Beauty-Aktie 67,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Ulta Beauty-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Ulta Beauty ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,78 USD. Im Vorjahresviertel hatte Ulta Beauty 5,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,26 Prozent auf 2,79 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,55 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass Ulta Beauty im Jahr 2026 24,37 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

