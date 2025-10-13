Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Ulta Beauty
Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Ulta Beauty gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,7 Prozent auf 534,55 USD abwärts.
Die Aktie notierte um 19:57 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 534,55 USD. Die Ulta Beauty-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 530,00 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 551,05 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 109.813 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.
Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 572,11 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ulta Beauty-Aktie mit einem Kursplus von 7,03 Prozent wieder erreichen. Am 14.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 309,02 USD ab. Abschläge von 42,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.
Ulta Beauty gewährte am 28.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 5,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2,79 Mrd. USD gegenüber 2,55 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Experten taxieren den Ulta Beauty-Gewinn für das Jahr 2026 auf 24,47 USD je Aktie.
Nachrichten zu Ulta Beauty Inc Registered Shs
Analysen zu Ulta Beauty Inc Registered Shs
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.08.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|30.08.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|15.03.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|01.10.2018
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|25.05.2018
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.03.2017
|Ulta Salon CosmeticsFragrance Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.02.2017
|Ulta Salon CosmeticsFragrance Hold
|Loop Capital
|27.05.2016
|Ulta Salon CosmeticsFragrance Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.04.2016
|Ulta Salon CosmeticsFragrance Hold
|BB&T Capital Markets
|11.03.2016
|Ulta Salon CosmeticsFragrance Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
