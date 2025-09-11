Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Abend fester

So entwickelt sich Ulta Beauty

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Ulta Beauty-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Die Ulta Beauty-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 523,38 USD. Bei 530,53 USD markierte die Ulta Beauty-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 517,47 USD. Zuletzt wechselten 81.318 Ulta Beauty-Aktien den Besitzer.

Am 04.09.2025 markierte das Papier bei 539,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 2,98 Prozent Plus fehlen der Ulta Beauty-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.03.2025 bei 309,02 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ulta Beauty-Aktie mit einem Verlust von 40,96 Prozent wieder erreichen.

Ulta Beauty-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 28.08.2025 legte Ulta Beauty die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,78 USD. Im Vorjahresviertel hatte Ulta Beauty 5,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,26 Prozent auf 2,79 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,55 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Ulta Beauty-Gewinn in Höhe von 24,37 USD je Aktie aus.

