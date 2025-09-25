Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Abend in Rot

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Ulta Beauty-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 542,53 USD nach.

Die Aktie notierte um 19:58 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 542,53 USD. Der Kurs der Ulta Beauty-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 541,20 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 550,93 USD. Bisher wurden heute 51.419 Ulta Beauty-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 554,10 USD. Dieser Kurs wurde am 29.09.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,13 Prozent könnte die Ulta Beauty-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 309,02 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ulta Beauty-Aktie 75,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Ulta Beauty-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 28.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,78 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,30 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,79 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,55 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 24,42 USD je Ulta Beauty-Aktie.

