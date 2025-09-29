Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Dienstagnachmittag im Minusbereich

So bewegt sich Ulta Beauty

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Ulta Beauty. Zuletzt fiel die Ulta Beauty-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 550,48 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 550,48 USD. Die Abwärtsbewegung der Ulta Beauty-Aktie ging bis auf 550,42 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 550,93 USD. Von der Ulta Beauty-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.822 Stück gehandelt.

Am 29.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 554,10 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Ulta Beauty-Aktie damit 0,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 309,02 USD am 14.03.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 43,86 Prozent könnte die Ulta Beauty-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Ulta Beauty-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ulta Beauty am 28.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,78 USD, nach 5,30 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 2,79 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,55 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 24,42 USD je Ulta Beauty-Aktie.

