Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Montagabend mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Ulta Beauty. Die Ulta Beauty-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 546,81 USD nach.

Die Aktie verlor um 20:02 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 546,81 USD. Bei 546,13 USD markierte die Ulta Beauty-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 551,33 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 48.882 Ulta Beauty-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 552,66 USD markierte der Titel am 29.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Ulta Beauty-Aktie damit 1,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 309,02 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,49 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ulta Beauty am 28.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,78 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,79 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2,55 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Experten gehen davon aus, dass Ulta Beauty im Jahr 2026 24,42 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

