So bewegt sich Ulta Beauty

29.09.25 16:11 Uhr

29.09.25 16:11 Uhr
Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Nachmittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Ulta Beauty. Das Papier von Ulta Beauty gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 547,18 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ulta Beauty Inc Registered Shs
469,20 EUR 9,30 EUR 2,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Ulta Beauty-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:50 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 547,18 USD. Die Ulta Beauty-Aktie sank bis auf 547,18 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 551,33 USD. Bisher wurden heute 11.019 Ulta Beauty-Aktien gehandelt.

Bei 552,66 USD markierte der Titel am 29.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 1,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 309,02 USD ab. Der derzeitige Kurs der Ulta Beauty-Aktie liegt somit 77,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Ulta Beauty-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Ulta Beauty ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,78 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Ulta Beauty mit einem Umsatz von insgesamt 2,79 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,55 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,26 Prozent gesteigert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 24,42 USD je Ulta Beauty-Aktie.

Redaktion finanzen.net



mehr Analysen