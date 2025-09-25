DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,20 -0,4%Dow46.136 +0,4%Nas22.364 -0,1%Bitcoin93.488 +0,1%Euro1,1691 +0,2%Öl70,49 +1,2%Gold3.775 +0,7%
Blick auf Aktienkurs

Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Nachmittag mit Aufschlag

26.09.25 16:10 Uhr
Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Nachmittag mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Ulta Beauty. Zuletzt sprang die Ulta Beauty-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 544,53 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ulta Beauty Inc Registered Shs
459,90 EUR 4,00 EUR 0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Ulta Beauty konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 544,53 USD. Im Tageshoch stieg die Ulta Beauty-Aktie bis auf 545,95 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 539,48 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16.400 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 545,95 USD. Dieser Kurs wurde am 26.09.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Ulta Beauty-Aktie liegt somit 0,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 14.03.2025 Kursverluste bis auf 309,02 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Ulta Beauty seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Ulta Beauty ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 5,78 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ulta Beauty 5,30 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,79 Mrd. USD – ein Plus von 9,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ulta Beauty 2,55 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 24,42 USD je Ulta Beauty-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ulta Beauty-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ulta Beauty Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen
Analysen zu Ulta Beauty Inc Registered Shs

DatumRatingAnalyst
30.08.2019Ulta Beauty OutperformOppenheimer & Co. Inc.
30.08.2019Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
15.03.2019Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
01.10.2018Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
25.05.2018Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
