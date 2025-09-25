Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Nachmittag mit Aufschlag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Ulta Beauty. Zuletzt sprang die Ulta Beauty-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 544,53 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Ulta Beauty konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 544,53 USD. Im Tageshoch stieg die Ulta Beauty-Aktie bis auf 545,95 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 539,48 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16.400 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 545,95 USD. Dieser Kurs wurde am 26.09.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Ulta Beauty-Aktie liegt somit 0,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 14.03.2025 Kursverluste bis auf 309,02 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem Ulta Beauty seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.
Ulta Beauty ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 5,78 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ulta Beauty 5,30 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,79 Mrd. USD – ein Plus von 9,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ulta Beauty 2,55 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 24,42 USD je Ulta Beauty-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Ulta Beauty-Aktie
S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer
Börse New York in Grün: S&P 500 letztendlich im Aufwind
Freitagshandel in New York: S&P 500 mit positivem Vorzeichen
Übrigens: Ulta Beauty und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ulta Beauty
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ulta Beauty
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com
Nachrichten zu Ulta Beauty Inc Registered Shs
Analysen zu Ulta Beauty Inc Registered Shs
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.08.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|30.08.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|15.03.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|01.10.2018
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|25.05.2018
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.08.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|30.08.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|15.03.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|01.10.2018
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|25.05.2018
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.03.2017
|Ulta Salon CosmeticsFragrance Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.02.2017
|Ulta Salon CosmeticsFragrance Hold
|Loop Capital
|27.05.2016
|Ulta Salon CosmeticsFragrance Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.04.2016
|Ulta Salon CosmeticsFragrance Hold
|BB&T Capital Markets
|11.03.2016
|Ulta Salon CosmeticsFragrance Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ulta Beauty Inc Registered Shs nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen