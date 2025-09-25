Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty zieht am Freitagabend an
Die Aktie von Ulta Beauty zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Ulta Beauty konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 547,37 USD.
Die Aktie legte um 20:00 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 547,37 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Ulta Beauty-Aktie sogar auf 549,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 539,48 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 83.620 Ulta Beauty-Aktien.
Am 26.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 549,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Ulta Beauty-Aktie liegt somit 0,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.03.2025 bei 309,02 USD. Derzeit notiert die Ulta Beauty-Aktie damit 77,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem Ulta Beauty seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ulta Beauty am 28.08.2025 vor. Das EPS lag bei 5,78 USD. Im letzten Jahr hatte Ulta Beauty einen Gewinn von 5,30 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,26 Prozent auf 2,79 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,55 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 24,42 USD je Aktie belaufen.
Analysen zu Ulta Beauty Inc Registered Shs
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.08.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|30.08.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|15.03.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|01.10.2018
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|25.05.2018
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
