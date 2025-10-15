Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Mittwochabend tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Ulta Beauty. Zuletzt ging es für die Ulta Beauty-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 539,39 USD.

Die Ulta Beauty-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:05 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 539,39 USD. Das bisherige Tagestief markierte Ulta Beauty-Aktie bei 534,47 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 542,21 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 64.626 Ulta Beauty-Aktien.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 572,11 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,07 Prozent könnte die Ulta Beauty-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 309,02 USD fiel das Papier am 14.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 42,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Ulta Beauty-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 28.08.2025 hat Ulta Beauty in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,78 USD. Im Vorjahresviertel hatte Ulta Beauty 5,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 2,79 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,55 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ulta Beauty-Aktie in Höhe von 24,47 USD im Jahr 2026 aus.

