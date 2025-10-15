DAX24.206 -0,1%Est505.610 +1,0%MSCI World4.320 +1,0%Top 10 Crypto15,20 -1,3%Nas22.773 +1,1%Bitcoin95.627 -2,0%Euro1,1637 +0,2%Öl62,02 -0,4%Gold4.202 +1,4%
So bewegt sich Ulta Beauty

Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Ulta Beauty am Mittwochnachmittag ins Plus

15.10.25 16:08 Uhr
Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Ulta Beauty am Mittwochnachmittag ins Plus

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Ulta Beauty zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 546,86 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ulta Beauty Inc Registered Shs
464,70 EUR 0,20 EUR 0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Ulta Beauty nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,1 Prozent auf 546,86 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Ulta Beauty-Aktie bei 547,53 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 542,21 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.365 Ulta Beauty-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 572,11 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ulta Beauty-Aktie 4,62 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 309,02 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.03.2025). Mit einem Kursverlust von 43,49 Prozent würde die Ulta Beauty-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ulta Beauty am 28.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,78 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 5,30 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ulta Beauty in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,79 Mrd. USD im Vergleich zu 2,55 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ulta Beauty-Aktie in Höhe von 24,47 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen