Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty macht am Dienstagabend Boden gut

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Ulta Beauty. Die Aktionäre schickten das Papier von Ulta Beauty nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 545,87 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Ulta Beauty-Papiere um 20:05 Uhr 0,5 Prozent. In der Spitze legte die Ulta Beauty-Aktie bis auf 550,34 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 541,51 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 65.978 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 572,11 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ulta Beauty-Aktie mit einem Kursplus von 4,81 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.03.2025 bei 309,02 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Ulta Beauty-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ulta Beauty 0,000 USD aus.

Ulta Beauty veröffentlichte am 28.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Ulta Beauty hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,78 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,30 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 2,79 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,55 Mrd. USD umgesetzt.

Von Analysten wird erwartet, dass Ulta Beauty im Jahr 2026 24,47 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

