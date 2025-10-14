Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty verteuert sich am Dienstagnachmittag

Ulta Beauty im Blick

Die Aktie von Ulta Beauty zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Ulta Beauty konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 550,16 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 550,16 USD zu. Die Ulta Beauty-Aktie legte bis auf 550,34 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 541,51 USD. Bisher wurden via NASDAQ 10.959 Ulta Beauty-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 572,11 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,99 Prozent könnte die Ulta Beauty-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 309,02 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Ulta Beauty-Aktie liegt somit 78,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Ulta Beauty-Aktie.

Am 28.08.2025 hat Ulta Beauty die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,78 USD gegenüber 5,30 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,26 Prozent auf 2,79 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,55 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ulta Beauty-Aktie in Höhe von 24,47 USD im Jahr 2026 aus.

