Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Ulta Beauty
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Ulta Beauty. Die Ulta Beauty-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 532,40 USD nach.
Das Papier von Ulta Beauty gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:46 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 532,40 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Ulta Beauty-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 530,51 USD aus. Bei 538,89 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.604 Ulta Beauty-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 572,11 USD. Gewinne von 7,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 309,02 USD. Dieser Wert wurde am 14.03.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Ulta Beauty-Aktie ist somit 41,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Ulta Beauty 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 28.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 5,78 USD. Im letzten Jahr hatte Ulta Beauty einen Gewinn von 5,30 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 2,79 Mrd. USD gegenüber 2,55 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 24,47 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Nachrichten zu Ulta Beauty Inc Registered Shs
Analysen zu Ulta Beauty Inc Registered Shs
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.08.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|30.08.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|15.03.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|01.10.2018
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|25.05.2018
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
