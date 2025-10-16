Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty tendiert am Donnerstagabend südwärts

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Ulta Beauty. Die Ulta Beauty-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 534,78 USD abwärts.

Um 20:07 Uhr rutschte die Ulta Beauty-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 534,78 USD ab. Die Ulta Beauty-Aktie sank bis auf 530,09 USD. Bei 538,89 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 62.819 Ulta Beauty-Aktien umgesetzt.

Bei 572,11 USD markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Ulta Beauty-Aktie damit 6,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.03.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 309,02 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Ulta Beauty-Aktie liegt somit 73,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Ulta Beauty 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Ulta Beauty am 28.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,78 USD. Im Vorjahresviertel waren 5,30 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 2,79 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,55 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 24,47 USD je Aktie in den Ulta Beauty-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ulta Beauty-Aktie

S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Börse New York in Grün: S&P 500 letztendlich im Aufwind

Freitagshandel in New York: S&P 500 mit positivem Vorzeichen