DAX24.259 +1,8%Est505.681 +1,3%MSCI World4.348 +1,2%Top 10 Crypto14,91 +4,4%Nas23.017 +1,5%Bitcoin95.206 +2,2%Euro1,1649 -0,1%Öl60,91 -0,7%Gold4.362 +2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Plug Power A1JA81 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX letztlich wieder über 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen mit Plus -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Top News
Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte. Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte.
Ausblick: Netflix vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: Netflix vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Kursentwicklung

Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty verliert am Abend

20.10.25 20:23 Uhr
Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty verliert am Abend

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Ulta Beauty. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 530,23 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ulta Beauty Inc Registered Shs
457,00 EUR 1,30 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:06 Uhr rutschte die Ulta Beauty-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 530,23 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Ulta Beauty-Aktie ging bis auf 528,64 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 539,63 USD. Von der Ulta Beauty-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 46.976 Stück gehandelt.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 572,11 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ulta Beauty-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.03.2025 bei 309,02 USD. Abschläge von 41,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Ulta Beauty-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 28.08.2025 hat Ulta Beauty die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 5,78 USD. Im letzten Jahr hatte Ulta Beauty einen Gewinn von 5,30 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,79 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2,55 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,47 USD je Ulta Beauty-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ulta Beauty-Aktie

S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Börse New York in Grün: S&P 500 letztendlich im Aufwind

Freitagshandel in New York: S&P 500 mit positivem Vorzeichen

In eigener Sache

Übrigens: Ulta Beauty und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ulta Beauty

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ulta Beauty

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ulta Beauty Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Ulta Beauty Inc Registered Shs

DatumRatingAnalyst
30.08.2019Ulta Beauty OutperformOppenheimer & Co. Inc.
30.08.2019Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
15.03.2019Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
01.10.2018Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
25.05.2018Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
30.08.2019Ulta Beauty OutperformOppenheimer & Co. Inc.
30.08.2019Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
15.03.2019Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
01.10.2018Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
25.05.2018Ulta Beauty OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
13.03.2017Ulta Salon CosmeticsFragrance Sector PerformRBC Capital Markets
09.02.2017Ulta Salon CosmeticsFragrance HoldLoop Capital
27.05.2016Ulta Salon CosmeticsFragrance Sector PerformRBC Capital Markets
20.04.2016Ulta Salon CosmeticsFragrance HoldBB&T Capital Markets
11.03.2016Ulta Salon CosmeticsFragrance HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ulta Beauty Inc Registered Shs nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen