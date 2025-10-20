Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty verliert am Abend

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Ulta Beauty. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 530,23 USD.

Um 20:06 Uhr rutschte die Ulta Beauty-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 530,23 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Ulta Beauty-Aktie ging bis auf 528,64 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 539,63 USD. Von der Ulta Beauty-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 46.976 Stück gehandelt.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 572,11 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ulta Beauty-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.03.2025 bei 309,02 USD. Abschläge von 41,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Ulta Beauty-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 28.08.2025 hat Ulta Beauty die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 5,78 USD. Im letzten Jahr hatte Ulta Beauty einen Gewinn von 5,30 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,79 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2,55 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,47 USD je Ulta Beauty-Aktie belaufen.

