Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty verliert am Abend
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Ulta Beauty. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 530,23 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 20:06 Uhr rutschte die Ulta Beauty-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 530,23 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Ulta Beauty-Aktie ging bis auf 528,64 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 539,63 USD. Von der Ulta Beauty-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 46.976 Stück gehandelt.
Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 572,11 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ulta Beauty-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.03.2025 bei 309,02 USD. Abschläge von 41,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Ulta Beauty-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
Am 28.08.2025 hat Ulta Beauty die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 5,78 USD. Im letzten Jahr hatte Ulta Beauty einen Gewinn von 5,30 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,79 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2,55 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,47 USD je Ulta Beauty-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Ulta Beauty-Aktie
S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer
Börse New York in Grün: S&P 500 letztendlich im Aufwind
Freitagshandel in New York: S&P 500 mit positivem Vorzeichen
Übrigens: Ulta Beauty und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ulta Beauty
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ulta Beauty
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com
Nachrichten zu Ulta Beauty Inc Registered Shs
Analysen zu Ulta Beauty Inc Registered Shs
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.08.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|30.08.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|15.03.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|01.10.2018
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|25.05.2018
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.08.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|30.08.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|15.03.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|01.10.2018
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|25.05.2018
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.03.2017
|Ulta Salon CosmeticsFragrance Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.02.2017
|Ulta Salon CosmeticsFragrance Hold
|Loop Capital
|27.05.2016
|Ulta Salon CosmeticsFragrance Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.04.2016
|Ulta Salon CosmeticsFragrance Hold
|BB&T Capital Markets
|11.03.2016
|Ulta Salon CosmeticsFragrance Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ulta Beauty Inc Registered Shs nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen