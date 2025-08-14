Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Ulta Beauty. Zuletzt sprang die Ulta Beauty-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 519,22 USD zu.
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 519,22 USD zu. Die Ulta Beauty-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 519,22 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 518,14 USD. Der Tagesumsatz der Ulta Beauty-Aktie belief sich zuletzt auf 13.280 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2025 bei 534,02 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ulta Beauty-Aktie somit 2,77 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 309,02 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.03.2025). Derzeit notiert die Ulta Beauty-Aktie damit 68,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Ulta Beauty-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
Am 29.05.2025 hat Ulta Beauty in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 6,70 USD. Im letzten Jahr hatte Ulta Beauty einen Gewinn von 6,47 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,85 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ulta Beauty einen Umsatz von 2,73 Mrd. USD eingefahren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 23,53 USD je Aktie in den Ulta Beauty-Büchern.
Analysen zu Ulta Beauty Inc Registered Shs
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.08.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|30.08.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|15.03.2019
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|01.10.2018
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
|25.05.2018
|Ulta Beauty Outperform
|Telsey Advisory Group
