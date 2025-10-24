Ulta Beauty Aktie News: S&P 500 Aktie Ulta Beauty gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Ulta Beauty im Blick

Die Aktie von Ulta Beauty gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Ulta Beauty-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 525,43 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 525,43 USD zu. Bei 529,11 USD erreichte die Ulta Beauty-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 526,16 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.417 Ulta Beauty-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 572,11 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ulta Beauty-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 309,02 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Am 28.08.2025 hat Ulta Beauty in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,78 USD. Im Vorjahresviertel waren 5,30 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 2,79 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,55 Mrd. USD umgesetzt.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Ulta Beauty-Gewinn in Höhe von 24,47 USD je Aktie aus.

