Umbau

Der Windkraftanlagenhersteller Nordex nimmt Änderungen in seinem Führungsteam vor.

Wie der Konzern am Montagabend mitteilte, soll Chief Sales Officer Patxi Landa in eine neue Rolle als Head of Nordex Capital wechseln. CEO José Luis Blanco soll die Aufgaben des Vertriebsvorstands übernehmen. "Dieser strategische Schritt spiegelt das Bestreben des Unternehmens wider, noch engere Beziehungen zu seinen Kunden zu pflegen und gleichzeitig das Umsatzwachstum in seinem Kerngeschäft zu unterstützen", sagt CEO José Luis Blanco über die neu geschaffene Funktion, die ihm unterstellt sein wird.

Der Vorstand der Nordex SE besteht künftig aus zwei Mitgliedern, wobei Jose Luis Blanco als CEO und Ilya Hartmann als Chief Financial Officer die Gesamtverantwortung für die Führung der Nordex Group tragen werden.

Für die Papiere von Nordex geht es am Dienstag via XETRA zwischenzeitlich um 0,35 Prozent hoch auf 11,50 Euro.

