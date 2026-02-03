DAX24.781 -0,1%Est505.995 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9400 -3,0%Nas23.255 -1,4%Bitcoin64.495 +0,8%Euro1,1834 +0,1%Öl67,86 +0,1%Gold5.085 +2,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 PayPal A14R7U Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Zalando ZAL111 Infineon 623100 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stabil -- Wall Street schließt in Rot -- AMD-Zahlen besser als erwartet -- Super Micro Computer-Bilanz überzeugt -- PayPal, Siemens Energy, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Infineon-Aktie unter Druck: Konzern kauft Sensorportfolio von ams-OSRAM Infineon-Aktie unter Druck: Konzern kauft Sensorportfolio von ams-OSRAM
Erste Schätzungen: Walmart zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Erste Schätzungen: Walmart zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

Umfrage: Lust auf Jobwechsel lässt nach

04.02.26 06:28 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX) - Immer weniger Menschen in Deutschland können sich vorstellen, ihren Job zu wechseln. Das hat eine neue Forsa-Umfrage im Auftrag des Karrierenetzwerks Xing ergeben. Zwei Drittel der Befragten gaben demnach an, offen dafür zu sein, den aktuellen Arbeitgeber zu verlassen (34 Prozent). Das seien so wenig wie seit fünf Jahren nicht mehr.

Wer­bung

Besonders wechselwillig waren demnach die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus der "Generation Z". Rund 44 Prozent der Jahrgänge 1997 bis 2012 könnten sich aktuell einen Jobwechsel vorstellen. Das waren weniger als 2025 (48 Prozent) und 2024 (50 Prozent). "Gerade in den jüngeren Generationen hat die Bereitschaft zum Jobwechsel in den vergangenen Jahren abgenommen", sagte der Xing-Arbeitsmarktexperte Julian Stahl.

"Baby-Boomer" weniger offen

Auch bei den "Millennials" - also den Jahrgängen 1981 bis 1996 - gaben viele an, für einen neuen Job offen zu sein (40 Prozent). Bei der "Generation X" (Jahrgänge 1965 bis 1980) waren demnach nur rund 29 Prozent grundsätzlich wechselbereit. Bei den "Baby-Boomern" (Jahrgänge 1946 bis 1964) gaben das dagegen nur 17 Prozent der Befragten an.

Gehalt ist den Jüngeren wichtig

Mehr als die Hälfte der Befragten aus der "Generation Z" nannte ein zu niedriges Gehalt als einen der Hauptfaktoren für einen Jobwechsel (55 Prozent). Fehlende oder wenig Aufstiegschancen seien ebenfalls häufig genannt worden (42 Prozent), und auch Unzufriedenheit mit den aktuellen Aufgaben (39 Prozent) sowie eine generelle Lust auf Abwechslung (38 Prozent) tauchten als Gründe auf.

Wer­bung

Für die "Boomer" war dagegen am häufigsten ein hohes Stresslevel mit ausschlaggebend für eine Wechselbereitschaft (35 Prozent). Das Gehalt und die Führungskraft waren für die Befragten in dieser Generation ebenfalls von Bedeutung.

Sicher und sinnhaft soll es sein

Überwiegend einig sind sich alle Generationen, wenn es um die Erwartungen an einen neuen Job geht: Am wichtigsten sind den Befragten ein langfristig sicherer und sinnerfüllter Job, ein höheres Gehalt, ein gutes Führungsverhalten, flexible Arbeitszeiten sowie ein attraktiver Standort. Viele jüngere Arbeitnehmer wünschen sich zudem von einem neuen Arbeitgeber die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. Für die älteren ist das laut Umfrage weniger wichtig.

"Die Beschäftigten in Deutschland reagieren auf die anhaltende Wirtschaftsflaute mit einem hohen Bedürfnis nach Sicherheit", sagte Stahl. Das habe auch Auswirkungen auf die Jobsuche. Aber: "Viele unterscheiden offenbar sehr klar zwischen der angespannten Gesamtsituation und ihrer eigenen als stabil wahrgenommenen Arbeitssituation."

Wer­bung

Viele sind trotzdem zufrieden

Trotz einer grundsätzlichen Wechselbereitschaft bei vielen der Befragten ist die große Mehrheit mit ihrem Job zufrieden. Rund 84 Prozent gaben an, eher oder sehr zufrieden zu sein. Lediglich 16 Prozent gaben als Antwort, eher oder sehr unzufrieden zu sein. Um eine mögliche Kündigung sorgt sich generationsübergreifend laut Umfrage kaum jemand, rund 92 Prozent haben solche Sorgen nicht.

Für die Forsa-Umfrage wurden demnach rund 3.400 volljährige und sozialversicherungspflichtige Erwerbstätige im Januar 2026 befragt./hdo/DP/zb