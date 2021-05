New Work-Aktie schnellt hoch - Sparkurs treibt Gewinn von XING-Mutter New Work

Wegen deutlich reduzierter Kosten habe der Konzern seinen operativen Gewinn und sein Konzernergebnis steigern können, teilte New Work am Donnerstag in Hamburg mit. So stieg das Ebitda vergleichen mit dem Vorjahreszeitraum um knapp die Hälfte auf 24,9 Millionen Euro. Das Konzernergebnis von 12 Millionen Euro lag mehr als 60 Prozent über dem Vorjahreswert.

Bei den Erlösen musste New Work allerdings leichte Einbußen verzeichnen. Im Endkundengeschäft schloss der Konzern weniger Mitgliedschaften ab, weil vor allem Networking-Events wegen der Corona-Maßnahmen nach wie vor nicht stattfinden. Das Marketingsegment erholte sich hingegen leicht wieder, weil die Werbeumsätze wieder steigen. "Wir sind optimistisch, dass die positiven Signale sich im zweiten Quartal verstetigen werden", sagte New-Work-Chefin Petra von Strombeck laut Mitteilung.

Die New Work-Aktie schießt via XETRA um 7,27 Prozent auf 273 Euro hoch.

HAMBURG (dpa-AFX)

