KION-Aktie gefragt: KION bestätigt Ausblick nach Gewinnsprung

Die Markterwartungen konnte der Hersteller von Flurförderzeugen weitgehend erfüllen. Gebremst wurde das im MDAX notierte Unternehmen allerdings von negativen Währungseffekten. Am Ausblick für dieses Jahr hält KION fest.

Der Auftragseingang legte in den drei Monaten um 11,5 Prozent auf 2,06 Milliarden Euro zu. Beim Umsatz schaffte KIONein Plus von 3,5 Prozent auf 1,896 Milliarden Euro, in den ersten neun Monaten liegt der Zuwachs bei 2,4 Prozent.

Das bereinigte EBIT lag im Quartal mit 192,7 Millionen Euro 1,4 Prozent unter dem Vorjahreswert, in den neun Monaten ergibt sich laut Mitteilung ein Rückgang von 3,6 Prozent. Neben höheren Material- und Personalkosten wirkten sich auch Ineffizienzen in der Produktion durch Lieferengpässe bei einzelnen Zulieferern sowie negative Währungseffekte aus.

Die bereinigte EBIT-Marge sank im Quartal auf 10,2 Prozent (Vorjahr: 10,7 Prozent). Das Konzernergebnis erreichte 96,1 Millionen Euro, ein Plus von knapp 22 Prozent. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 97,4 (78,5) Millionen Euro. Grund für den deutlichen Zuwachs seien geringere Abschreibungen.

Am Ausblick für dieses Jahr hält die KION Group AG fest. Demnach soll der Auftragseingang auf 8,05 bis 8,55 Milliarden Euro steigen. Den Umsatz sieht das Unternehmen zwischen 7,7 und 8,2 Milliarden Euro. Für das bereinigte EBIT strebt KION einen Zielkorridor von 770 bis 835 Millionen Euro an.

Die Titel sind im frühen Handel stark gefragt, sie klettern um fast 10 Prozent auf 45,40 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

