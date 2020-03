Ausblick: KION GROUP verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GO

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Heute im Fokus

DAX schließt mit Verlusten -- Dow steigt deutlich -- Rheinmetall verdient mehr -- Wirecard und Xolo arbeiten zusammen -- Twitter, Deutsche Bank, MorphoSys, thyssenkrupp, Merck im Fokus

Coronavirus: OECD sieht größte Gefahr für Weltwirtschaft seit Finanzkrise. Harley-Davidson-Chef tritt ab. New Work-Aktie verliert: Berenberg senkt Ziel für New Work. VW-Lkw-Tochter TRATON strebt Squeeze-out bei MAN an. Uniper-Deal: Russische Behörden geben Fortum offiziell grünes Licht. Lufthansa-Airlines streichen wegen Coronavirus Angebot zusammen.