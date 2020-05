Disney-Aktie dreht ins Minus: Walt Disney-Gewinn bricht um 90 Prozent ein

Disney hat am Dienstagabend nach US-Börsenschluss seine Bilanz für das zweite Quartal 2020 präsentiert und einen massiven Gewinneinbruch erlitten.

Disney-Gewinn geht auf EPS- und Überschuss-Basis zurück

Das EPS lag bei 0,60 US-Dollar, während Experten zuvor mit einem Gewinn je Aktie von 1,41 US-Dollar gerechnet hatten. Im Vorjahr hatte Disney noch ein EPS in Höhe von 1,61 US-Dollar vermeldet. Der Überschuss ging in den drei Monaten bis Ende März im Jahresvergleich um über 90 Prozent auf 460 Millionen US-Dollar (424 Mio Euro) zurück, wie der Konzern am Dienstag nach US-Börsenschluss im kalifornischen Burbank mitteilte

Umsatz legt kräftig zu

Nachdem der Micky Maus-Konzern im zweiten Quartal 2019 noch 14,92 Milliarden US-Dollar umgesetzt hatte, stehen nun 18,01 Milliarden US-Dollar in den Büchern - Analysten hatten einen Umsatz von 19,56 Milliarden US-Dollar prognostiziert.

Vor allem Disneys Vergnügungsparks, Ferienressorts und Kreuzfahrten litten jedoch massiv - hier fiel der Betriebsgewinn um 58 Prozent, obwohl die Virus-Krise sich erst zum Quartalsende hin richtig ausbreitete. Das Streaming-Geschäft mit dem neuen Videodienst Disney+ wuchs zwar enorm, verursacht bislang aber nur Kosten. Das Minus der Sparte fiel mit 812 Millionen US-Dollar mehr als doppelt so hoch aus wie im Vorjahr.

Die Disney-Aktie legte in einer ersten Reaktion im nachbörslichen NYSE-Handel noch zu, fällt dann jedoch zurück und notiert 1,57 Prozent tiefer bei 99,74 US-Dollar

Redaktion finanzen.net / BURBANK (dpa-AFX)

