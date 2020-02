Danone wird beim Ausblick vorsichtiger - Coronavirus belastet Geschäft in China - Aktie im Plus

War das Danone -Management um Konzernchef Emmanuel Faber vor der Bilanzvorlage am Mittwoch für das laufende Jahr noch von einem flächenbereinigten Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent ausgegangen, sollen es nun 2 bis 4 Prozent werden, wie aus einer Unternehmensmitteilung hervorgeht. Die operative Marge soll zugleich mehr als 15 Prozent betragen, nachdem zuvor von mindestens 16 Prozent die Rede war. Zum Teil seien das niedrigere Margenziel auch auf verstärkte Investitionen zurückzuführen, hieß es weiter.

In China hat die Ausbreitung des neuartigen Virus bereits auf die Umsätze im Wassergeschäft sowie im Geschäft mit Babynahrung gedrückt. Danone erzielt dort insgesamt rund ein Zehntel seiner Umsätze. Die früheren Ziele der Franzosen für 2020 waren entsprechend bereits von einigen Beobachtern angezweifelt worden.

Die Danone-Aktie steigt am Mittwochmorgen in Paris 0,86 Prozent ins Plus auf 68,16 Euro.

