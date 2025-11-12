DAX24.371 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,17 +4,0%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.331 +1,7%Euro1,1569 -0,2%Öl64,60 -0,9%Gold4.124 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 RENK RENK73 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen uneins -- RWE schlägt Erwartungen -- Bayer muss mehr zurückstellen -- E.ON, BYD, LEIFRAS, Brenntag, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Ausblick: ProSiebenSat1 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: ProSiebenSat1 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ausblick: CANCOM veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: CANCOM veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Das Finanz-Event für Anleger & Trader in Franken: Börsentag kompakt in Nürnberg am 22. November - jetzt kostenfrei anmelden! +++

Umweltverband fordert Stopp von Kernfusionsförderung

12.11.25 09:30 Uhr

DRESDEN (dpa-AFX) - Pläne zur Erforschung der Kernfusion zur kommerziellen Nutzung stoßen beim BUND Sachsen auf Ablehnung. Auch bei einem Fusionsreaktor falle radioaktives Material an, teilte die Umweltschutzorganisation mit. "Sachsen investiert mit Millionenbeträgen in eine Technologie, die weit in der Zukunft liegt, während beim Ausbau der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz noch immer Rückstand besteht", kritisierte der Vorsitzende des Landesverbands, Felix Ekardt.

Wer­bung

Der BUND ist überzeugt, dass die Kernfusion für die künftige Energieversorgung und den Klimaschutz nicht gebraucht werde und fordert daher den Stopp der Förderung der Kernfusion.

Allianz Ende Oktober gegründet

Hintergrund ist, dass Sachsen gemeinsam mit fünf weiteren Bundesländern eine Allianz zur Erforschung der Kernfusion gegründet hat. Damit wollen der Freistaat sowie Hamburg, Hessen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern erreichen, dass das erste kommerzielle Fusionskraftwerk der Welt in Deutschland entsteht. Das Argument hinter der Gründung ist, dass Kernfusion eine sichere, saubere und von Rohstoffimporten weitgehend unabhängige Energiequelle werden könne.

Bei der Kernfusion werden kleine Atomkerne bei extremen Temperaturen verschmolzen, also fusioniert - im Gegensatz zur Atomspaltung in herkömmlichen Atomkraftwerken. Weltweit wird daran geforscht, wie das Verfahren zur Energiegewinnung genutzt werden kann. Doch der Weg bis zum Betrieb richtiger Fusionskraftwerke gilt als noch sehr weit.

Wer­bung

Die "Fusionsallianz" soll etwa Programme zur Ausbildung von Nachwuchskräften in Wissenschaft, Ingenieurswesen und Technik und die gemeinsame Nutzung bestehender Forschungsinfrastrukturen beinhalten./maf/DP/stk